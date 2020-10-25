Через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю

Всіх присутніх попросили залишити приміщення

Всіх присутніх попросили залишити приміщення

Фото: з відкритих джерел

В селищі Тиврів, що знаходиться у Вінницькій області з дільниці вивели людей після повідомлення про замінування.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, за інформацією спостерігача, у смт Тиврів Тиврівського району надійшло повідомлення про те, що дільницю замінували. На виборчу дільниці №051046, що на вулиці Тиверська, 49, прибула поліція.

Усіх, хто перебував на дільниці, попросили залишити приміщення.

Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.