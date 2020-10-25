10:01  25 жовтня
В Україні за добу виявили понад 6 тисяч нових хворих COVID-19
12:41  25 жовтня
На Вінниччині і Закарпатті виборцям дозволили голосувати без паспортів - ОПОРА
12:19  25 жовтня
Аваков заявив, що всеукраїнське опитування Зеленського не порушує закон
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 13:44 8

Через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю

25 жовтня 2020, 13:44 8
Читайте также на русском языке
Всіх присутніх попросили залишити приміщення
Всіх присутніх попросили залишити приміщення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В селищі Тиврів, що знаходиться у Вінницькій області з дільниці вивели людей після повідомлення про замінування.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, за інформацією спостерігача, у смт Тиврів Тиврівського району надійшло повідомлення про те, що дільницю замінували. На виборчу дільниці №051046, що на вулиці Тиверська, 49, прибула поліція.

Усіх, хто перебував на дільниці, попросили залишити приміщення.

Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

вибори Вінницька область голосування область виборці ОПОРА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »