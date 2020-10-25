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25 жовтня 2020, 13:15 7

В Івано-Франківську Зе-опитування проводять неповнолітні

25 жовтня 2020, 13:15 7
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Це є порушенням законодавства про працю
Фото: Яна Супоровська
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В Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Про це у Twitter повідомила журналістка Яна Супоровська, пише RegioNews.

На нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18! Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили”, — написала вона.

Журналістка додала, що після кількох запитань про вік дівчата заховалися за школу, залишивши пакети з матеріалами для опитування.

Дівчатам було по 16. Пакети залишили, їх вмовили піти додому”, – підсумувала Супоровська.

Нагадаємо, до поліції надходять скарги з приводу опитування Зеленського.

Володимир Зеленський порушення опитування Івано-Франківськ діти
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