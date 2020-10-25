В Івано-Франківську Зе-опитування проводять неповнолітні

Це є порушенням законодавства про працю

Це є порушенням законодавства про працю

Фото: Яна Супоровська

В Івано-Франківську на дільниці для голосування на місцевих виборах-2020 опитування від президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Про це у Twitter повідомила журналістка Яна Супоровська, пише RegioNews. На нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18! Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили”, — написала вона. Журналістка додала, що після кількох запитань про вік дівчата заховалися за школу, залишивши пакети з матеріалами для опитування. Дівчатам було по 16. Пакети залишили, їх вмовили піти додому”, – підсумувала Супоровська. Нагадаємо, до поліції надходять скарги з приводу опитування Зеленського.

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