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25 жовтня 2020, 11:24 3

В одному з вузів ДФС на Київщині зафіксували факт підкупу виборців

25 жовтня 2020, 11:24 3
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Курсанти повинні були проголосувати за раніше позначених кандидатів
Курсанти повинні були проголосувати за раніше позначених кандидатів
Фото: з відкритих джерел
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Курсантам одного з навчальних закладів Державної фіскальної служби України, який знаходиться в Київській області, дали вказівку віддати свої виборчі голоси на місцевих виборах за певних кандидатів у депутати.

Як передає RegioNews, про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями вказаного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів у депутати від однієї з політичних партій", - йдеться у повідомленні.

Зараз фігуранту виробництва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців).

Наголошується, що процесуальне керівництво у відкритому кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Ведеться досудове слідство, проводяться слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Раніше повідомлялося, 24 жовтня правоохоронці отримали 1041 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами. Більшість повідомлень пов'язані з незаконною агітацією.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з дружиною на голосування в Києві на Оболоні. Подружжя відвідали виборчу дільницю і взяли участь в опитуванні, ініційованому самим Володимиром Зеленським.

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