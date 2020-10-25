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25 жовтня 2020, 09:02 3

Понад 1000 порушень зафіксували у поліції в "день тиші" напередодні виборів

25 жовтня 2020, 09:02 3
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Правоохоронці відкрили 48 кримінальних проваджень
Правоохоронці відкрили 48 кримінальних проваджень
Фото: з відкритих джерел
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Протягом 24 жовтня правоохоронці отримали 1041 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами. Більшість повідомлень пов'язані з незаконною агітацією.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, 648 заяв стосуються незаконної агітації, зокрема, на білбордах, в будівлях, шляхом роздачі агітаційної продукції та встановлення агітаційних наметів.

Найбільше порушень виявлено у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49.

Правоохоронці відкрили 29 кримінальних проваджень. У тому числі за фактами перешкоджання роботі виборчої комісії та реалізації виборчого права, підкупу виборців, крадіжок, підроблення печаток, умисного пошкодження або псування майна, хуліганства.

Також правоохоронці склали 128 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства.

Раніше повідомлялось, що в Україні відкрили понад 600 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства.

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