В одном из вузов ГФС на Киевщине зафиксировали факт подкупа избирателей

Курсанты должны были проголосовать за ранее обозначенных кандидатов

Курсанты должны были проголосовать за ранее обозначенных кандидатов

Фото: из открытых источников

Курсантам одного из учебных заведений Государственной фискальной службы Украины, который находится в Киевской области, дали указание отдать свои избирательные голоса на местных выборах за определенных кандидатов в депутаты.

Как передает RegioNews, об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, одно из лиц командного состава курсантов университета ГФС Украины по предварительному сговору с должностными лицами указанного вуза, дала курсантам указание отдать свои избирательные голоса в пользу определенных кандидатов в депутаты от одной из политических партий", - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей).

Отмечается, что процессуальное руководство в открытом уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура. Ведется досудебное следствие, проводятся следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, в течение 24 октября правоохранители получили 1041 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский прибыл с женой на голосование в Киеве на Оболони. Супруги посетили избирательный участок и приняли участие в опросе, инициированном самим же Владимиром Зеленским.