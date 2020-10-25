Денис Шмигаль з сім'єю проголосували у Львові
Також прем'єр прокоментував опитування Зеленського
Також прем'єр прокоментував опитування Зеленського
У Львові на одній з виборчих дільниць вже проголосував прем'єр-міністр Денис Шмигаль з сім'єю.
Про це повідомляє Україна 24 в Telegram, пише RegioNews.
Судячи з опублікованих фото, політик голосував з дружиною і дочкою. Всі були в захисних медичних масках.
Після голосування прем'єр-міністр України повідомив журналістам, що вважає репрезентативним ініційований президентом Владимиров Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць.
Це опитування дуже репрезентативний. Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський проголосував і пройшов президентський опитування.
У той же час спікер Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського.
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