Денис Шмигаль з сім'єю проголосували у Львові

Також прем'єр прокоментував опитування Зеленського

Також прем'єр прокоментував опитування Зеленського

Фото: Україна 24

У Львові на одній з виборчих дільниць вже проголосував прем'єр-міністр Денис Шмигаль з сім'єю.

Про це повідомляє Україна 24 в Telegram, пише RegioNews.

Судячи з опублікованих фото, політик голосував з дружиною і дочкою. Всі були в захисних медичних масках.

Після голосування прем'єр-міністр України повідомив журналістам, що вважає репрезентативним ініційований президентом Владимиров Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць.

Це опитування дуже репрезентативний. Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський проголосував і пройшов президентський опитування.

У той же час спікер Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського.