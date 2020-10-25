Денис Шмыгаль с семьей проголосовали во Львове
Также премьер прокоментировал опрос Зеленского
Также премьер прокоментировал опрос Зеленского
Во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.
Об этом сообщает Украина 24 в Telegram, пишет RegioNews.
Судя по опубликованным фото, политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.
После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.
Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский проголосовал и прошел президентский опрос.
В то же время спикер Разумков не принял участие в опросе Зеленского.
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