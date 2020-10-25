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25 октября 2020, 11:04 5

Денис Шмыгаль с семьей проголосовали во Львове

25 октября 2020, 11:04 5
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Также премьер прокоментировал опрос Зеленского
Фото: Украина 24
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Во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.

Об этом сообщает Украина 24 в Telegram, пишет RegioNews.

Судя по опубликованным фото, политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский проголосовал и прошел президентский опрос.

В то же время спикер Разумков не принял участие в опросе Зеленского.

выборы опрос премьер Денис Шмыгаль голосование
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