Разумков не принял участие в опросе Зеленского
Спикер парламента не нашел волонтеров, проводящих президентский опрос
Спикер парламента не нашел волонтеров, проводящих президентский опрос
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, после голосования, не смог найти волонтеров, проводящих президентский опрос на избирательном участке.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.
Глава Верховной Рады вместе с мамой проголосовали на одном из столичных избирательных участков. Однако спикер парламента не смог найти в окрестностях участка волонтеров "5 вопросов президента". Потому Разумков не стал ждать и сказал, у него много работы.
Мне есть чем заняться", - резюмировал спикер парламента.
Напомним, в Украине проходят выборы в местные советы и глав населенных пунктов.
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