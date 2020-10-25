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25 жовтня 2020, 08:41 116

Спостерігачі "Слуги народу" зафіксували перші порушення на місцевих виборах у Борщагівській ОТГ: Три дільниці досі не відкриті

25 жовтня 2020, 08:41 116
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Частина дільниць почали роботу із запізненням
Частина дільниць почали роботу із запізненням
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На території Борщагівської ОТГ станом на 8:30 не почали роботу три виборчі дільниці. Зокрема не відкрилися дільниця №320626, що розташована за адресою: Софіївська Борщагівка провулок Шкільний, 5, де розташована сільрада Софіївської Борщагівки. Також не відкрилася дільниці № 321402 за адресою вул. Київська 26, та №321423 по вулиці Сонячна, 10.

Про це повідомили спостерігачі від партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Ще кілька дільниць почали роботу із запізненням.

Як відомо, за законодавством України виборчі дільниці мають відкритися о 8:00, але станом на 8:25 три дільниці у Борщагівці ще не запрацювали, що є грубим порушенням Виборчого кодексу України.

Спостерігачі, зафіксувавши порушення на виборах, звернулися до Національноїх поліції України та вимагають відкриття дільниць.

"Слуга народу" також закликає до проведення чесних виборів, відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, в Україні почалися місцеві вибори: українці обирають голів населених пунктів та депутатів місцевих рад.

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