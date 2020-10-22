Уряд ухвалив ряд кадрових рішень в органах містобудування
На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено кадрові рішення в органах галузі містобудування
Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
Так, прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади Голови Державної інспекції містобудування України та Олексія Башкірова з посади Голови Державної сервісної служби містобудування України.
Також Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.
Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.