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22 жовтня 2020, 20:31 33

Уряд ухвалив ряд кадрових рішень в органах містобудування

22 жовтня 2020, 20:31 33
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Фото з відкритих джерел
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На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено кадрові рішення в органах галузі містобудування

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Так, прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади Голови Державної інспекції містобудування України та Олексія Башкірова з посади Голови Державної сервісної служби містобудування України.

Також Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

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