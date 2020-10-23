В ОПОРІ спрогнозували можливу явку на місцевих виборах

Прогнозується, що на голосування прийде до 40% виборців

Прогнозується, що на голосування прийде до 40% виборців

Фото: flickr

Позитивна явка на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, може становити до 40%.

Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в "Укрінформі", інформує RegioNews.

"Явка навряд чи буде високою. На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських (це 2010 рік, 2015-й і 2020-й) явка нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин", - сказала вона.

Айвазовська наголосила, що позитивна явка на виборах буде до 40%.

"Стверджувати, що вона має перспективу бути вищою навряд чи можна. Хоча все залежить від самої територіальної громади", – зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ назвали умови, за яких бюлетень визнають недійсним.