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21 жовтня 2020, 19:35 3

Корупція у ДАБІ: силовики викрили схему масштабної незаконної видачі дозвільних документів

21 жовтня 2020, 19:35 3
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У "схемі" задіяні колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади
У "схемі" задіяні колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні "консалтингові" комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх "переговорів" щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні "позитивного" рішення щодо видачі документації.

Співробітники СБУ також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, парламент створив ТСК щодо розслідування корупції в органах ДАБІ.

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