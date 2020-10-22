Кабинет министров отстранил от исполнения служебных обязанностей главу ГАСИ

Кроме того, от должностей отстранили руководителей двух градостроительных ведомств

Кроме того, от должностей отстранили руководителей двух градостроительных ведомств

Фото из открытых источников

Украинское правительство приняло кадровые решения в структуре органов сферы градостроительства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал. На сегодняшнем заседании правительства принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности Председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности Председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Также Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко. Напомним, вчера стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

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