Кабинет министров отстранил от исполнения служебных обязанностей главу ГАСИ
Украинское правительство приняло кадровые решения в структуре органов сферы градостроительства.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.
На сегодняшнем заседании правительства принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности Председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности Председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины.
Также Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.
Напомним, вчера стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.