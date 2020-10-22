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22 октября 2020, 20:31 20

Кабинет министров отстранил от исполнения служебных обязанностей главу ГАСИ

22 октября 2020, 20:31 20
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Кроме того, от должностей отстранили руководителей двух градостроительных ведомств
Кроме того, от должностей отстранили руководителей двух градостроительных ведомств
Фото из открытых источников
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Украинское правительство приняло кадровые решения в структуре органов сферы градостроительства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

На сегодняшнем заседании правительства принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности Председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности Председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Также Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Напомним, вчера стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Кабмин увольнение ГАСИ правительство глава
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