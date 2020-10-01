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01 жовтня 2020, 11:22 11

Холоднюка відсторонили від посади голови судової адміністрації - ВАКС

01 жовтня 2020, 11:22 11
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Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає RegioNews.

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові Окружного адмінсуду Києва.

За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.

суд НАБУ ВАКС прокурор кримінальна справа
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