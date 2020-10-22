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22 жовтня 2020, 12:41 4

На Харківщині намагалися провести незаконний референдум - СБУ

22 жовтня 2020, 12:41 4
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Селищному голові та місцевим депутатам загрожує до п'яти років позбавлення волі
Селищному голові та місцевим депутатам загрожує до п'яти років позбавлення волі
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України миттєво відреагувала на спробу захоплення влади на місцевому рівні через проведення незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів в Україні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади.

Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого слідчими кримінального провадження, на момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму, почалися невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, а також вилучення речових доказів.

РАніше повідомлялось, що у Харкові міська ТВК не дорахувалася 6 тисяч бюлетенів.

вибори референдум СБУ ОТГ голосування Харківська область
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