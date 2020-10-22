Зеленський прибув на Волинь: що відвідає та з ким зустрінеться

Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак

Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує RegioNews.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад.

"Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво", - зазначили в ОП.

Очільника держави супроводжує глава його Офісу Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.