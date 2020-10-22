Зеленський прибув на Волинь: що відвідає та з ким зустрінеться
Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак
Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує RegioNews.
Зазначається, що Зеленський зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад.
"Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво", - зазначили в ОП.
Очільника держави супроводжує глава його Офісу Андрій Єрмак.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.
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