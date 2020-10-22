09:46  22 жовтня
В Україні за добу вперше зафіксували понад 7000 нових хворих COVID-19
09:24  22 жовтня
На Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби
08:44  22 жовтня
Доба на Донбасі: окупаційні війська п'ять разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 12:15 6

Зеленський прибув на Волинь: що відвідає та з ким зустрінеться

22 жовтня 2020, 12:15 6
Читайте также на русском языке
Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак
Його супроводжує глава ОП Андрій Єрмак
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує RegioNews.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад.

"Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми "Велике будівництво", - зазначили в ОП.

Очільника держави супроводжує глава його Офісу Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.

президент Волинь Волинська область візит Офіс президента
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Віктор Таран
Всі блоги »