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21 октября 2020, 21:18 1

"Слуга Народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов

21 октября 2020, 21:18 1
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В партии говорят, что изменения в избирательном процессе невозможны
В партии говорят, что изменения в избирательном процессе невозможны
Фото: Facebook
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Партия «Слуга народа» официально опровергла информацию о том, что в политсиле будут инициировать отмену или перенос второго тура местных выборов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление партии "Слуга народа", размещенное в соцсетях.

В частности, в партии отметили, что упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга Народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны.

"Слуга Народа" выступает за честное и прозрачное проведение выборов ради обновления власти на местах. Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования", - говорится в заявлении.

В партии напомнили, что второй тур местных выборов состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут выбирать глав общин, где насчитывается более 75 тысяч избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В общинах, где избирателей меньше, главу будут избирать простым большинством.

Партия "Слуга Народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавирус. Официально...

Опубликовано Слуга Народа Среда, 21 октября 2020 г.

Напомним, 20 октября народный депутат от "Слуги Народа” Татьяна Грищенко зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект Постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.

Слуга народа партия выборы второй тур коронавирус
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