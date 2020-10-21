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21 жовтня 2020, 19:49 1

На місцевих виборах право голосу мають понад 28,6 млн виборців - ЦВК

21 жовтня 2020, 19:49 1
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У ЦВК уточнили списки виборців
У ЦВК уточнили списки виборців
Фото: ЦВК
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У Центральній виборчій комісії повідомили, що, згідно з уточненими списками, на місцевих виборах 25 жовтня право волевиявлення мають 28 млн 622 тисячі виборців.

Як повідомила пресслужба ЦВК, такі дані озвучила член Центрвиборчкому Ірина Єфремова в середу на селекторній нараді в МВС, інформує RegioNews.

Якою ж буде явка, стане відомо лише в день виборів", - зауважила вона.

За словами Єфремової, в день голосування необхідно бути готовими до будь-яких "сюрпризів", оскільки порушення виборчого законодавства можуть відбутися з боку і виборців, і "недобросовісних членів" виборчих комісій, які "гіпотетично, але можуть спробувати своїми діями або бездіяльністю внести деструктив у роботу ДВК".

Член ЦВК також акцентувала увагу на тому, що особливо ретельно потрібно стежити за тим, щоб не зірвали підрахунок голосів:

Іноді цей процес затягується на 3, 4, а то й 5 днів. Людина інколи посилається на надмірну втому і дозволяє собі неприпустиме - залишає дільницю і йде відпочивати. Тому я змушена ще раз наголосити, що жоден член комісії не може дозволити собі порушувати закон".

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, чи зможуть проголосувати виборці без маски.

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