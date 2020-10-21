Кабмин выделил для ликвидации последствий наводнений на Закарпатье 37 тысяч гривен
Закарпатье страдало от наводнений в июне этого года
Закарпатье страдало от наводнений в июне этого года
Кабинет министров во время сегодняшнего заседания выделил 37 тысяч гривен для ликвидации последствий наводнений на Закарпатье.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
"Кабмин выделил Закарпатской ОГА 37 000 тыс. грн. из резервного фонда для ликвидации последствий наводнения, что произошло в июне 2020 г", - сообщил он.
Также Гончаренко обнародовал соответствующее распоряжение.
Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.
Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.
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