Кабмин выделил для ликвидации последствий наводнений на Закарпатье 37 тысяч гривен

Закарпатье страдало от наводнений в июне этого года

Закарпатье страдало от наводнений в июне этого года

Фото: КМУ

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания выделил 37 тысяч гривен для ликвидации последствий наводнений на Закарпатье.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews. "Кабмин выделил Закарпатской ОГА 37 000 тыс. грн. из резервного фонда для ликвидации последствий наводнения, что произошло в июне 2020 г", - сообщил он. Также Гончаренко обнародовал соответствующее распоряжение. Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов. Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

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