Гарантія незалежності прокуратури опинилася під загрозою - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на зустрічі з представниками Ради Європи заявила, що незалежність українських прокурорів опинилася під загрозою.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Венедіктова обговорила з представниками Ради Європи ряд проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилася під загрозою у зв'язку з дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів, зазначеними у проєкті закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", - йдеться в повідомленні ОГП.
Також наголошується, що представники Офісу Ради Європи в Україні висловили свою стурбованість з цього приводу.
Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2021 рік був опублікований 14 вересня. Його доходи передбачені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,350 трлн грн і дефіцит – 270 млрд грн. Курс, на основі якого Міністерство фінансів вираховувало основні показники на наступний рік закладено на рівні 29,1 грн/$.
Нагадаємо, раніше Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.