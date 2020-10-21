Гарантія незалежності прокуратури опинилася під загрозою - Венедіктова

За її словами, в держбюджеті на 2021 рік закладені дискримінаційні положення з оплати праці прокурорів

За її словами, в держбюджеті на 2021 рік закладені дискримінаційні положення з оплати праці прокурорів

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на зустрічі з представниками Ради Європи заявила, що незалежність українських прокурорів опинилася під загрозою.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Венедіктова обговорила з представниками Ради Європи ряд проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилася під загрозою у зв'язку з дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів, зазначеними у проєкті закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", - йдеться в повідомленні ОГП. Також наголошується, що представники Офісу Ради Європи в Україні висловили свою стурбованість з цього приводу. Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2021 рік був опублікований 14 вересня. Його доходи передбачені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,350 трлн грн і дефіцит – 270 млрд грн. Курс, на основі якого Міністерство фінансів вираховувало основні показники на наступний рік закладено на рівні 29,1 грн/$. Нагадаємо, раніше Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.

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