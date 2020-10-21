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21 жовтня 2020, 09:06 4

Гарантія незалежності прокуратури опинилася під загрозою - Венедіктова

21 жовтня 2020, 09:06 4
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За її словами, в держбюджеті на 2021 рік закладені дискримінаційні положення з оплати праці прокурорів
За її словами, в держбюджеті на 2021 рік закладені дискримінаційні положення з оплати праці прокурорів
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на зустрічі з представниками Ради Європи заявила, що незалежність українських прокурорів опинилася під загрозою.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Венедіктова обговорила з представниками Ради Європи ряд проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилася під загрозою у зв'язку з дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів, зазначеними у проєкті закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", - йдеться в повідомленні ОГП.

Також наголошується, що представники Офісу Ради Європи в Україні висловили свою стурбованість з цього приводу.

Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2021 рік був опублікований 14 вересня. Його доходи передбачені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,350 трлн грн і дефіцит – 270 млрд грн. Курс, на основі якого Міністерство фінансів вираховувало основні показники на наступний рік закладено на рівні 29,1 грн/$.

Нагадаємо, раніше Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.

Офіс генпрокурора финансирование прокурор бюджет Ірина Венедіктова
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