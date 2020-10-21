Гарантия независимости прокуратуры оказалась под угрозой - Венедиктова

По ее словам, в госбюджете на 2021 год заложены дискриминационные положения по оплате труда прокуроров

По ее словам, в госбюджете на 2021 год заложены дискриминационные положения по оплате труда прокуроров

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на встрече с представителями Совета Европы заявила, что независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора. Венедиктова обсудила с представителями Совета Европы ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении ОГП. Также отмечается, что представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Напомним, проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$. Напомним, ранее Венедиктова похвасталась посадками коррупционеров.

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