09:46  21 октября
Новый антирекорд: в Украине за сутки более 6700 новых больных COVID-19
09:06  21 октября
Гарантия независимости прокуратуры оказалась под угрозой - Венедиктова
08:13  21 октября
Ситуация в ООС: боевики шесть раз нарушили перемирие, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
21 октября 2020, 09:06 4

Гарантия независимости прокуратуры оказалась под угрозой - Венедиктова

21 октября 2020, 09:06 4
Читайте також українською мовою
По ее словам, в госбюджете на 2021 год заложены дискриминационные положения по оплате труда прокуроров
По ее словам, в госбюджете на 2021 год заложены дискриминационные положения по оплате труда прокуроров
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на встрече с представителями Совета Европы заявила, что независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Венедиктова обсудила с представителями Совета Европы ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении ОГП.

Также отмечается, что представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Напомним, проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Напомним, ранее Венедиктова похвасталась посадками коррупционеров.

Офис генпрокурора финансирование прокурор бюджет Ирина Венедиктова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
За красивой оберткой: почему Сухомлин не решает мегапроблемы Житомира с транспортом и водоснабжением
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »