Сто днів генпрокурора: Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів

Вироки по топ-корупціонерам "ще попереду"

Вироки по топ-корупціонерам "ще попереду"

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про 100 днів її перебування на посаді. За її словами, засуджені до обмеження або позбавлення волі тисячі осіб, а вироки щодо топ-корупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення Венедіктової з нагоди 100 днів перебування на посаді генпрокурора.

Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звичайно, "посадок". І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду", - повідомляє вона.

Тільки за цю весну 4400 осіб визнані винними і засуджені до обмеження або позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні злочини, які заподіяли шкоду в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп і злочинних організацій.

Венедіктова також нагадала про завершення розслідування у виробництві за замовленням і організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Вона додала, що під процесуальним керівництвом прокурорів органи правопорядку розслідують більше 1 мільйона 400 тисяч кримінальних проваджень, а до суду направлено понад 30 тисяч справ. Судом прийняті обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 млн гривень збитків.

Генпрокурор додала, що нею акцентовано увагу правоохоронних органів також на протидію організованій злочинності, та за 100 днів вже викрито 106 організованих груп.

Нагадаємо, раніше Венедіктова говорила про мільйонні борги по зарплаті в Запорізькій області.