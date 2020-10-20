09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
12:11  20 жовтня
"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
17:45  20 жовтня
Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 16:49 2

Лісники на Волині підуть під суд через завдання значних збитків державі

20 жовтня 2020, 16:49 2
Читайте также на русском языке
Йдеться про збиток у розмірі 17 мільйонів гривень
Йдеться про збиток у розмірі 17 мільйонів гривень
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. Через це державі завдано збиток у 17 мільйонів гривень.

Як пише RegioNews, про це повідомили на сайті Національної поліції.

Зазначається, що обвинувачені видавали дозвіл на вирубку лісу без затверджених лімітів на території заказників місцевого значення, які є об'єктами заповідного фонду. В результаті цього в зоні відбулася суцільна рубка дерев, яка завдала багатомільйонних збитків державі.

Зловмисники звинувачуються в правопорушенні за ч.2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Справу надіслано до суду. Посадовим особам загрожує тюремний строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, на Вінниччині підозрюють лісничого у завданні збитків державі на понад 140 тисяч гривень.

суд гроші Волинь порушення збитки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »