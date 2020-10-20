Лісники на Волині підуть під суд через завдання значних збитків державі

Йдеться про збиток у розмірі 17 мільйонів гривень

Йдеться про збиток у розмірі 17 мільйонів гривень

Рixabay

У Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. Через це державі завдано збиток у 17 мільйонів гривень.

Як пише RegioNews, про це повідомили на сайті Національної поліції.

Зазначається, що обвинувачені видавали дозвіл на вирубку лісу без затверджених лімітів на території заказників місцевого значення, які є об'єктами заповідного фонду. В результаті цього в зоні відбулася суцільна рубка дерев, яка завдала багатомільйонних збитків державі.

Зловмисники звинувачуються в правопорушенні за ч.2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Справу надіслано до суду. Посадовим особам загрожує тюремний строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, на Вінниччині підозрюють лісничого у завданні збитків державі на понад 140 тисяч гривень.