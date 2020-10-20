Степанов зробив заяву про ймовірність своєї відставки

Він не збирається йти з посади у Міністерстві охорони здоров'я

Він не збирається йти з посади у Міністерстві охорони здоров'я

Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов не планує подавати у відставку з посади очільника МОЗ.

Про це він заявив під час виступу в парламенті 20 жовтня, відповідаючи на запитання народної депутатки від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної щодо ймовірності його відставки, інформує RegioNews.

Зокрема, Стефанишина наголосила, що в Україні щоденно офіційно фіксують 6 тисяч інфікованих коронавірусом, яким "тижнями не видають результати тестів", а також акцентувала на тому, що в країні зафіксовано майже 310 тисяч інфікувань COVID, та 6 тисяч українців вже померли.

"Скільки ще треба, щоб захворіло та померло, щоб ви нарешті у відставку пішли?" — спитала депутатка.

Степанов їй відповів: "Щодо вашого питання, я ж вам уже відповідав: не всі мрії здійснюються".

Нагадаємо, що ще у липні у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Ініціатором цього була також фракція "Голос".

Тоді ж глава МОЗ заявив, що ініціювали його відставку депутати "Голосу", які "мали пряме відношення до розвалу медицини".