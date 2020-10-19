"Слуги народу" хочуть узаконити можливість відкликання депутатів

Відповідний законопроект вже доопрацьовують

Відповідний законопроект вже доопрацьовують

Фото: liga.net

Верховна Рада незабаром може розглянути та ухвалити законопроєкт, що передбачатиме відкликання депутатів Верховної Ради та місцевих рад.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник фракції "Слуга народу" Олександр Качура, повідомляє RegioNews.

У мене вже є драфт відповідного законопроєкту. Але є до нього кілька питань, які треба вдосконалити. Але ми його внесемо також однозначно (в порядок денний – ред.). Можливо, уже до кінця цього року разом з колегами і проголосуємо", – розповів нардеп.

За словами Качури, цей законопроєкт є одним із комплексу "законопроєктів про народовладдя" і в ньому не йдеться про імперативний мандат.

Це не імперативний мандат, коли партія вирішує, що треба відкликати когось... Але відкликання депутатів і місцевих рад, і парламенту – повинен бути такий інструмент у народу України. Якщо хтось розчарувався у своєму мажоритарнику, наприклад, і щодо нього, наприклад, корупційне правопорушення зафіксоване, то суспільство може відповісти цьому народному депутату і відкликати його, переобрати свого представника", – пояснив Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про референдум можуть ухвалити до кінця цього року