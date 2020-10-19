Всі кандидати на ТОП-посади проходять співбесіду у Єрмака - Гео Лерос

Про це народний депутат Гео Лерос розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє RegioNews.

Якщо тобі треба кудись влаштуватися, то єдиний шлях — це не співбесіда в Кабміні, як це стандартно має бути, а це в Офісі президента, на другому поверсі. Через приймальню Єрмака, а потім можливо четвертий поверх, де розташована приймальня президента. Всі кадрові призначення, не просто співбесіди, проходять саме в Офісі президента", — розповів нардеп.