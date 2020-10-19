Всі кандидати на ТОП-посади проходять співбесіду у Єрмака - Гео Лерос
Згідно із законодавством цим повинен займатися Кабмін
Згідно із законодавством цим повинен займатися Кабмін
Всі співбесіди на здобуття високих посад в органах української влади проходять у приймальні голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це народний депутат Гео Лерос розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє RegioNews.
Якщо тобі треба кудись влаштуватися, то єдиний шлях — це не співбесіда в Кабміні, як це стандартно має бути, а це в Офісі президента, на другому поверсі. Через приймальню Єрмака, а потім можливо четвертий поверх, де розташована приймальня президента. Всі кадрові призначення, не просто співбесіди, проходять саме в Офісі президента", — розповів нардеп.
Нагадаємо, вчора нардеп Гео Лерос анонсував продовження плівок Єрмака, які були записані аж до першої половини 2020 року.
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