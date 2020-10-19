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19 жовтня 2020, 15:27 3

На Львівщині спалили авто кандидата на голову ОТГ

19 жовтня 2020, 15:27 3
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Правоохоронці встановлюють обставини злочину
Фото: Нацполіція
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У місті Дрогобич Львівської області невідомий чоловік підпалив автомобіль кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

19 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції. Правоохоронці намагаються встановити особу, причетну до підпалу.

Також проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від "Слуги народу".

Львівщина Кандидат авто підпал Місцеві вибори ОТГ
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