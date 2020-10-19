На Львівщині спалили авто кандидата на голову ОТГ

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

19 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі", - йдеться в повідомленні.