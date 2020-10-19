Во Львовской области сожгли авто кандидата на главу ОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

19 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - говорится в сообщении.