Во Львовской области сожгли авто кандидата на главу ОТО
В городе Дрогобыч Львовской области неизвестный мужчина поджег автомобиль кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.
19 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТО, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - говорится в сообщении.
Известно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дрогобычского отдела полиции. Правоохранители пытаются установить лицо мужчины, причастного к поджогу.
Также проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа".