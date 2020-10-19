Вибори у Борщагівській ОТГ: Кудрик та Гусятинський знищують одне одного "клонами" та "чорнухою", - ЗМІ

На вибори в ОТГ йдуть троє "клонів" Кудрика

На вибори в ОТГ йдуть троє "клонів" Кудрика

Фото: з відкритих джерел

Напередодні дня голосування на місцевих виборах особливо гостра боротьба з використанням брудних технологій розгорнулася за владу в одній з найбагатших громад Київщини – Борщагівській ОТГ між Олесем Кудриком - чинним головою одного з сіл, що увійде до об'єднаної громади, Софіївської Борщагівки, та Дмитром Гусятинським - головою Києво-Святошинської райради.

Про це йдеться в статті сайту Depo.ua "Війна кланів Борщагівської ОТГ: Як Кудрик і Гусятинський намагаються знищити один одного" , передає RegioNews.

Зокрема зазначається, що на виборах у Борщагівській ОТГ запрацювала стара схема "клонів", коли реєструються кілька кандидатів з однаковим прізвищем, щоб розпорошити голоси виборців між однофамільцями. Загалом було зареєстровано трьох людей похилого віку із прізвищем Кудрик, які начебто не знали про своє балотування. Тепер всі вони подали заяви до поліції. Також "двійник" Кудрика подав заяву до Борщагівської територіальної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з місцевих виборів.

"Але подану "клоном" Кудрика заяву виборча комісія може просто не задовольнити, відтак дії членів ТВК буде потрібно оскаржувати в суді, що за бажання легко перетворити у тяганину аж до дня голосування 25 жовтня. Прізвища ж двійників так і залишаться у бюлетенях. Тож тепер все залежить від тих, хто де-факто диригує у Борщагівському тервиборчкомі всім процесом. А, як стало відомо останнім часом, ця ТВК та абсолютна більшість місцевих дільничних виборчкомів підконтрольні місцевому і, здавалось би, неприродному політичному союзу "Батьківщини" та ОПЗЖ", - йдеться у статті.

За інформацією видання, вся ця вертикаль управління ТВК працює на Дмитра Гусятинського – висуванця в крісло голови Борщагівської ОТГ від партії Тимошенко. "Завдяки власному контролю над виборчими комісіями він може тримати на міцному гачку своїх конкурентів на виборах. І в першу чергу йдеться про висуванця "Європейської солідарності" Олеся Кудрика. Тобто в обмін на певні преференції Гусятинський може посприяти Кудрику", - йдеться у статті.

Як зазначається, Кудрик хоч і залишився без контролю над комісіями, все ж має досить потужний адміністративний і фінансовий ресурс, який активно використовує, як в агітації за себе, так і для знищення конкурентів. Видання наголошує, що одразу після появи сюжету про те, як підконтрольна Гусятинському ТВК запустила проти Кудрика брудну технологію клонів, в Борщагівці почали активно розповсюджувати газети без вихідних даних, присвячені персонально фігурі Гусятинського, в яких згадали усі сумнівні епізоди біографії кандидата.

Схоже, в Борщагівці зіткнулися два поціновувачі брудної політичної гри, що гарантовано обернеться новими скандалами. І це не дивно, адже методи, як і мета, у цих двох грошових мішків ідентичні. Наскочив чорт на біса, як кажуть в народі. Різниця між Гусятинським та Кудриком хіба що в дещо різних адміністративних можливостях. Інша справа, як всі ці брудні ігри оцінить виборець", - підсумували у статті.