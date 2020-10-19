У "Слузі народу" вважають, що в ТКГ має бути більше парламентарів - Качура
До складу Тристоронньої контактної групи має входити хтось із парламентарів. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.
Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Качури "Радіо Свобода".
"Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому", – вважає народний депутат.
У той же час, Качура додає, що особисто йому, як члену профільного парламентського комітету, з яким зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що "на Донбасі немає присутності Російської Федерації".
Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна", – говорить Качура.
Нагадаємо, Качура вважає, що відповіді українців на питання від Зеленського матимуть політичні наслідки.