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19 жовтня 2020, 09:04 2

У "Слузі народу" вважають, що в ТКГ має бути більше парламентарів - Качура

19 жовтня 2020, 09:04 2
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Фото: з відкритих джерел
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До складу Тристоронньої контактної групи має входити хтось із парламентарів. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Качури "Радіо Свобода".

"Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому", – вважає народний депутат.

У той же час, Качура додає, що особисто йому, як члену профільного парламентського комітету, з яким зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що "на Донбасі немає присутності Російської Федерації".

Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна", – говорить Качура.

Нагадаємо, Качура вважає, що відповіді українців на питання від Зеленського матимуть політичні наслідки.

перемовини ТКГ ВР Слуга народа депутат Олександр Качура
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