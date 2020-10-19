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19 октября 2020, 09:04 3

В "Слуге народа" считают, что в ТКГ должно быть больше парламентариев - Качура

19 октября 2020, 09:04 3
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Фото: из открытых источников
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В состав Трехсторонней контактной группы должно входить кто-то из парламентариев. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью Качуры "Радио Свобода".

"Я думаю, что все-таки нам нужно, чтобы там было больше парламентариев. Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, но они забывают, что согласно минским договоренностям парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов… Поэтому я уверен, чтобы именно депутаты от разных политических фракций входили в делегации ТКГ… и потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", – считает народный депутат.

В то же время, Качура добавляет, что лично ему, как члену профильного парламентского комитета, с которым встречался Фокин, не понравилась его фраза о том, что "на Донбассе нет присутствия Российской Федерации".

Я не согласен точно с тезисом, который озвучил господин Фокин, он точно мне резал ухо, это тезис о том, что если даже чисто юридически подумать: ну, как это нет, если в Минских договоренностях сторона - Российская Федерация. Как можно было об этом сказать? Я думаю, что этот тезис и стал ключевым в принятии решения президентом Украины об увольнении Фокина", – говорит Качура.

Напомним, Качура считает, что ответы украинцев на вопрос от Зеленского будут иметь политические последствия.

переговоры ТКГ ВР Слуга народа депутат Александр Качура
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