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16 жовтня 2020, 19:10 5

Місцеві вибори: в Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі

16 жовтня 2020, 19:10 5
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Фото: flickr
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Станом на 16 жовтня в Україну вже прибули  69 міжнародних спостерігачів.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна прикордонна служба України повідомила, що вже прибуло 69 міжнародних спостерігачів”, - написав Немчінов.

Він додав, що на сьогоднішньому засіданні міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів було визначено форму інформування та години, в які має надаватися оперативна інформація про перебіг виборчого процесу.

Нагадаємо, ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів.

голосування ЦВК Місцеві вибори спостерігач реєстрація
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