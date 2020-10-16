Місцеві вибори: в Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі

Вони будуть контролювати процес голосування 25 жовтня

Вони будуть контролювати процес голосування 25 жовтня

Фото: flickr

Станом на 16 жовтня в Україну вже прибули 69 міжнародних спостерігачів.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна прикордонна служба України повідомила, що вже прибуло 69 міжнародних спостерігачів”, - написав Немчінов.

Він додав, що на сьогоднішньому засіданні міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів було визначено форму інформування та години, в які має надаватися оперативна інформація про перебіг виборчого процесу.

Нагадаємо, ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів.