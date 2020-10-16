Верховна рада не засідатиме до місцевих виборів

Фракція "Слуга народу" проводитиме виїзне засідання на Донбасі

Фракція "Слуга народу" проводитиме виїзне засідання на Донбасі

Фото: Укрінформ

20 жовтня не відбудеться засідання Верховної Ради, на якому планували розгляд законопроєкту держбюджету на 2021 рік.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, на 21 та 22 жовтня фракція "Слуги народу" запланувала виїзне засідання на Донбасі, яке раніше скасувала через несприятливу погоду та велику кількість хворих на коронавірус нардепів.

Тобто, до виборів (25 жовтня – ред.) не зберемося", – підсумував Дубінський.

Нагадаємо, сьогодні Комітет Ради не розглянув Держбюджет-2021 через відсутність кворуму - не було більшості депутатів із фракції "Слуга народу".