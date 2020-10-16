Справа на 8 млн грн: На Харківщині судитимуть податківців через службову недбалість

Податківці упустили факти порушення податкового законодавства у діяльності платника податків

Податківці упустили факти порушення податкового законодавства у діяльності платника податків

Фото: ДБР

Під суд підуть двоє головних державних ревізорів-інспекторів одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області, які підозрюються у службовій недбалості, що призвела до збитків обсягом понад 8 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує RegioNews.

Зазначається, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох головних державних ревізорів-інспекторів одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області.

Слідство встановило, що наприкінці 2018 року інспектори проводили виїзну перевірку платника податків, який був залучений у злочинну схему щодо мінімізації податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при ввезенні і реалізації на території України товарів з Китайської Народної Республіки.

В ДБР повідомили, що під час перевірки, через недбале ставлення до своїх службових обов’язків, податківці упустили факти порушення податкового законодавства у діяльності платника податків та не відобразили їх у відповідному акті перевірки.

"Внаслідок цього до державного бюджету не було стягнуто кошти на загальну суму понад 8 мільйонів 141 тисячу гривень”, — зазначили в ДБР.

Повідомляється, що податківці обвинувачуються у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наголошується, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, колишній директор лісгоспу на Харківщині піде під суд за завдання значних збитків державі.