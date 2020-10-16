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16 октября 2020, 18:04

Дело на 8 млн грн: На Харьковщине будут судить налоговиков за служебную халатность

16 октября 2020, 18:04
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Налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика
Налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика
Фото: ГБР
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Под суд пойдут двое главных государственных ревизоров-инспекторов одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, которые подозреваются в служебной халатности, что привела к убыткам в размере более 8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует RegioNews.

Отмечается, что в суд направлено обвинительный акт в отношении двух главных государственных ревизоров-инспекторов одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области.

Следствие установило, что в конце 2018 года инспекторы проводили выездную проверку плательщика налогов, который был вовлечен в преступную схему минимизации налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль при ввозе и реализации на территории Украины товаров из Китайской Народной Республики.

В ГБР сообщили, что во время проверки, из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям, налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика и не отразили их в соответствующем акте проверки.

"Вследствие этого в государственный бюджет не были взысканы средства на общую сумму свыше 8 миллионов 141 тысячу гривен”, — отметили в ГБР.

Сообщается, что налоговики обвиняются в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, бывший директор лесхоза на Харьковщине пойдет под суд за нанесение значительных убытков государству.

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