Коронавирусный Чернышов был на заседании правительства, всем министрам предложат сдать тест

Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию

Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию

Фото: КМУ

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус, был на заседании правительства 13 октября.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет RegioNews. "Алексей Михайлович (Чернышев, - ред.) присутствовал на заседании 13 октября...Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию", - сказал Немчінов. Он добавил, что всем чиновникам будет предложено сдать тест на COVID. Напомним, сегодня стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом. Он планирует провести ближайшие две недели на самоизоляции.

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