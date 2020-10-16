Коронавирусный Чернышов был на заседании правительства, всем министрам предложат сдать тест
Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию
Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который получил положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус, был на заседании правительства 13 октября.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.
"Алексей Михайлович (Чернышев, - ред.) присутствовал на заседании 13 октября...Во время заседания Кабинета министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию", - сказал Немчінов.
Он добавил, что всем чиновникам будет предложено сдать тест на COVID.
Напомним, сегодня стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом. Он планирует провести ближайшие две недели на самоизоляции.
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