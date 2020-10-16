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16 жовтня 2020, 15:02 5

Шмигаль доручив головам ОДА забезпечити безпечне проведення місцевих виборів

16 жовтня 2020, 15:02 5
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До понеділка, 19 жовтня, необхідно забезпечити виборчі дільниці засобами індивідуального захисту
До понеділка, 19 жовтня, необхідно забезпечити виборчі дільниці засобами індивідуального захисту
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА взяти під особистий контроль реалізацію виділених Кабінетом Міністрів коштів для проведення місцевих виборів в безпечних умовах.

Як передає RegioNews про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів.

Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і вибори відбулись у безпечних умовах", - зазначив він.

Також прем'єр-міністр доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову "в найкоротші терміни розв’язати питання з довідками для забезпечення голосування захворілих на COVID-19, які перебувають на лікуванні вдома".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють в "червону" зону карантину.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що Харків внесли в "червону зону" карантину.

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