Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить безопасное проведение местных выборов

До понедельника, 19 октября, необходимо обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

До понедельника, 19 октября, необходимо обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам ОГА взять под личный контроль реализацию выделенных Кабинетом Министров средств для проведения местных выборов в безопасных условиях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что средства на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты были перечислены в местные бюджеты.

Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действий представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях", - отметил он.

Также премьер-министр поручил министру здравоохранения Максиму Степанову "в кратчайшие сроки решить вопрос со справками для обеспечения голосования заболевших COVID-19, находящихся на лечении дома".

Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.

Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина.

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