Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить безопасное проведение местных выборов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам ОГА взять под личный контроль реализацию выделенных Кабинетом Министров средств для проведения местных выборов в безопасных условиях.
Как передает RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.
Шмыгаль подчеркнул, что средства на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты были перечислены в местные бюджеты.
Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действий представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях", - отметил он.
Также премьер-министр поручил министру здравоохранения Максиму Степанову "в кратчайшие сроки решить вопрос со справками для обеспечения голосования заболевших COVID-19, находящихся на лечении дома".
Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.
Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина.
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