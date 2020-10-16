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16 октября 2020, 15:02 5

Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить безопасное проведение местных выборов

16 октября 2020, 15:02 5
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До понедельника, 19 октября, необходимо обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты
До понедельника, 19 октября, необходимо обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам ОГА взять под личный контроль реализацию выделенных Кабинетом Министров средств для проведения местных выборов в безопасных условиях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что средства на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты были перечислены в местные бюджеты.

Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действий представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях", - отметил он.

Также премьер-министр поручил министру здравоохранения Максиму Степанову "в кратчайшие сроки решить вопрос со справками для обеспечения голосования заболевших COVID-19, находящихся на лечении дома".

Напомним, ранее стало известно, что Полтава и Черновцы с понедельника попадают в "красную" зону карантина.

Также глава Харьковской ОГА сообщил, что Харьков внесли в "красную зону" карантина.

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выборы украинцы Денис Шмыгаль голосование ОГА
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