В 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой, - "Нафтогаз"

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ пяти регионов

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ пяти регионов

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По состоянию на 15 октября 2020 года под угрозой своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

"На протяжении недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производители тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.

Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий, в частности местные органы самоуправления, могли предотвратить развитие проблемы.

Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2018 г. №867.

К таким условиям, в частности, относится подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК "Нафтогаз Украины" договорам (без учета штрафных санкций).

Напомним, ранее председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев озвучил прогноз цены на газ зимой.