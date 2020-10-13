Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули

Школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін

Школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін

Рixabay

Школи Харкова не планують йти на дострокові канікули, поки Кабінет міністрів не ухвалить відповідне розпорядження.

Про це заявила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, інформує RegioNews.

За її словами, інформація, поширена т.в.о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом щодо дострокових шкільних канікул, має рекомендаційний характер. Тому школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін.

"Зараз навчальні заклади працюють у штатному режимі. Жодна школа не закрита. З 4388 класів, які є в наших школах, на сьогодні дистанційно навчаються 82, або менш як 2%. Їх кількість щодня змінюється, але ситуація цілком контрольована", — заявила Деменко.

Вона зазначила, що серед вчителів і персоналу шкіл є випадки COVID-19, але їх небагато.

"Ми не йдемо на канікули, чекаємо на постанову Кабміну та наказ міністерства. Дитсадки продовжують працювати, як і раніше", — зазначила директор департаменту.

Нагадаємо, напередодні тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Кабінет міністрів 13 жовтня ухвалить рішення щодо канікул у школах.