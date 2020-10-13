09:26  13 жовтня
В Україні за добу понад 5000 нових хворих COVID-19
10:04  13 жовтня
Безробітних в Україні стало майже на 60% більше, ніж торік - Центр зайнятості
08:13  13 жовтня
Ситуація в ООС: зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2020, 10:53 1

Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули

13 жовтня 2020, 10:53 1
Читайте также на русском языке
Школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін
Школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Школи Харкова не планують йти на дострокові канікули, поки Кабінет міністрів не ухвалить відповідне розпорядження.

Про це заявила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, інформує RegioNews.

За її словами, інформація, поширена т.в.о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом щодо дострокових шкільних канікул, має рекомендаційний характер. Тому школи підуть на канікули з 15 жовтня, якщо відповідне рішення ухвалить Кабмін.

"Зараз навчальні заклади працюють у штатному режимі. Жодна школа не закрита. З 4388 класів, які є в наших школах, на сьогодні дистанційно навчаються 82, або менш як 2%. Їх кількість щодня змінюється, але ситуація цілком контрольована", — заявила Деменко.

Вона зазначила, що серед вчителів і персоналу шкіл є випадки COVID-19, але їх небагато.

"Ми не йдемо на канікули, чекаємо на постанову Кабміну та наказ міністерства. Дитсадки продовжують працювати, як і раніше", — зазначила директор департаменту.

Нагадаємо, напередодні тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Кабінет міністрів 13 жовтня ухвалить рішення щодо канікул у школах.

Україна карантин школа мер МОЗ Харьків
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »