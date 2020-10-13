ЦИК объяснила, как проголосовать людям с ОРВИ и коронавирусом

Документы для голосования на дому можно подать до 23 октября

Документы для голосования на дому можно подать до 23 октября

Фото: flickr

В Центральной избирательной комиссии рассказали, как проголосовать на местных выборах гражданам, которые болеют ОРВИ и COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Согласно алгоритму, если у избирателя симптомы гриппа, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке. Если же он находится на самоизоляции из-за болезни, то сможет проголосовать на дому.

Для этого необходимо написать заявление в произвольной форме, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. После чего документы необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования", - сообщили в ЦИК.

Так же нужно действовать, если у родственника подтвердили заражение коронавирусом и, в связи с этим, избиратель находится на самоизоляции.

В ЦИК добавили, что документы для голосования на дому можно подать до 20:00 23 октября. Те, кто находятся на лечении в больнице, смогут проголосовать в медицинском учреждении.

В Комиссии также отметили, что для голосования необходимо при себе иметь собственную ручку.

Напомним, в ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія".