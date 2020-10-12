Шмигаля тягнуть до Ради зі звітом щодо прожиткового мінімуму у держбюджеті на 2021 рік

Його хочуть заслухати на годині запитань до уряду

Його хочуть заслухати на годині запитань до уряду

Фото з відкритих джерел

У парламенті хочуть заслухати очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2021 рік.

Як повідомило інформаційне управління Апарату ВР, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вирішив звернутися з такою пропозицією до фракцій, передає Regionews.

"Члени комітету пропонували негайно звернутися до прем’єр-міністра на пленарному засіданні Верховної Ради чітко пояснити: які критерії прожиткового мінімуму взяв уряд в основу під час формування проекту державного бюджету на 2021 рік", - вказано у повідомленні.

Комітет ухвалив рішення ініціювати доповідь Шмигаля на годині запитань до уряду.

"Комітет прийняв рішення звернутися до депутатських фракцій щодо винесення питання формування прожиткового мінімуму на найближчу "годину запитань до уряду" та запросити доповісти з цього питання прем’єр-міністра. Члени комітету ухвалили таке рішення одноголосно", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада планує розглянути проект державного кошторису на 2021 рік 20 жовтня.