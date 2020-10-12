10:01  12 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
16:39  12 жовтня
Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер
08:13  12 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 17:31 1

Шмигаля тягнуть до Ради зі звітом щодо прожиткового мінімуму у держбюджеті на 2021 рік

12 жовтня 2020, 17:31 1
Читайте также на русском языке
Його хочуть заслухати на годині запитань до уряду
Його хочуть заслухати на годині запитань до уряду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У парламенті хочуть заслухати очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2021 рік.

Як повідомило інформаційне управління Апарату ВР, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вирішив звернутися з такою пропозицією до фракцій, передає Regionews.

"Члени комітету пропонували негайно звернутися до прем’єр-міністра на пленарному засіданні Верховної Ради чітко пояснити: які критерії прожиткового мінімуму взяв уряд в основу під час формування проекту державного бюджету на 2021 рік", - вказано у повідомленні.

Комітет ухвалив рішення ініціювати доповідь Шмигаля на годині запитань до уряду.

"Комітет прийняв рішення звернутися до депутатських фракцій щодо винесення питання формування прожиткового мінімуму на найближчу "годину запитань до уряду" та запросити доповісти з цього питання прем’єр-міністра. Члени комітету ухвалили таке рішення одноголосно", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада планує розглянути проект державного кошторису на 2021 рік 20 жовтня.

Кабмін Верховна Рада субсидія прем'єр уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »