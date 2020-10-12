ОПЗЖ і "Батьківщина" об'єдналися заради контролю над виборчкомами у Борщагівській ОТГ, - ЗМІ

"ОПЗЖ" і "Батьківщина" отримали більшість керівних посад у дільничних тервиборчкомах

"ОПЗЖ" і "Батьківщина" отримали більшість керівних посад у дільничних тервиборчкомах

Фото: "ОПЗЖ"

Після розподілу керівних посад в дільничних виборчих комісіях Борщагівської ОТГ є велика імовірність, що результати виборів у громаді можуть бути сфальсифіковані.

Про це йдеться у статті видання "ДС" "Борщагівська схема. Як ОПЗЖ і "Батьківщина" провели "захоплення" тервиборчкому на Київщині", передає RegioNews.

Видання нагадує, що 8 жовтня на засіданні Борщагівської ТВК провели жеребкування членів підвідомчих 17 дільничних виборчих комісій. Однак, за інформацією джерел видання, процедура була абсолютно фейковою і зірвалася після того, як на засідання особисто прибули один з нардепів і представник Центрвиборчкому. В результаті жеребкування пройшло більш-менш чесно.

Уже 9 жовтня Борщагівський тервиборчком "взяв реванш", вельми дивно розподіливши керівні посади в дільничних виборчкомах. В результаті з 51 керівного крісла провладна партія "Слуга народу" отримала одне місце, а самовисуванці залишилися зовсім без представництва. Зате 10 посад голів, заступників і секретарів виборчкомів відійшли "Батьківщині", а 11 — "Опозиційній платформі — За життя".

Як стверджують джерела видання, саме "Батьківщина" і ОПЗЖ сьогодні контролюють Борщагівський тервиборчком — нібито представників інших партій просто не сповіщають про прийняті рішення і взагалі всіляко ігнорують.

Очолює ТВК Руслан Залялов від "Батьківщини", його заступник — представниця партії "Солідарність жінок України" Наталія Ковгар, секретар комісії — Алла Терновська, що представляє ОПЗЖ. Причому ходять чутки, що нібито саме Терновська, яка переїхала на Київщину з Луганська в 2014-му, визначає позицію тервиборчкому, а Залялов і Ковгар просто дотримуються цієї позиції", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що після того, як місця членів комісій розподілили переважно між "Батьківщиною" та ОПЗЖ, в самому тервиборчкомі пояснили це "особистим баченням" Наталії Ковгар. Мовляв, керівництво ТВК визнало оптимальною саме таку конфігурацію.

Офіційний куратор Борщагівської ТВК — представник "Батьківщини" в Бучанській районній територіальній виборчій комісії Рустам Селімов. Правда, за інформацією джерел, він від кураторства фактично самоусунувся і на скарги з Борщагівки не реагує. Реальним же куратором називають заступника голови Бучанської РТВК Вікторію Карнаух, яка також представляє партію Тимошенко. Нібито саме Карнаух буває на більшості засідань Борщагівського тервиборчкому і дає "цінні поради" особисто Терновській. Таким чином, вимальовується вертикаль Карнаух — Терновська — Залялов/Ковгар, саме ці люди, за словами джерел, приймають ключові рішення щодо організації виборчого процесу в Борщагівській ОТГ", - йдеться у статті.

Автор статті також припускає, хто може бути зацікавлений у фальсифікації виборів у Борщагівській ОТГ.

Серед тих, хто може бути зацікавлений в такому розвитку подій, місцеві жителі називають кандидата від "Батьківщини" на виборах голови громади Дмитра Гусятинського. Він останнім часом розгорнув активну рекламну кампанію, проте на рейтингу Гусятинського це не відбилося — за даними соцопитувань, за нього готові проголосувати 2,4% виборців. Утім, як кажуть, головне не як голосують, а як рахують. Злі язики стверджують, що Гусятинський — той ще маніпулятор", - пише видання.

Нагадаємо, як свідчать результати соціологічних опитувань, кандидат у голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах лідирує у передвиборчому рейтингу у громаді.