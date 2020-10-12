ОПЗЖ и "Батькивщина" объединились ради контроля над избиркомами в Борщаговской ОТГ, - СМИ

"ОПЗЖ" и "Батькивщина" получили большинство руководящих должностей в участковых теризбиркомах

"ОПЗЖ" и "Батькивщина" получили большинство руководящих должностей в участковых теризбиркомах

Фото: "ОПЗЖ"

После распределения руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях Борщаговской ОТГ есть большая вероятность, что результаты выборов в громаде могут быть сфальсифицированы.

Об этом говорится в статье издания "ДС" "Борщаговская схема. Как ОПЗЖ и "Батькивщина" провели "захват" теризбиркома на Киевщине", передает RegioNews.

Издание напоминает, что 8 октября на заседании Борщаговской ТИК провели жеребьевку членов подведомственных 17 участковых избирательных комиссий. Однако, по информации источников издания, процедура была абсолютно фейковой и сорвалась после того, как на заседание лично прибыли один из нардепов и представитель Центризбиркома. В результате жеребьевка прошла более-менее честно.

Уже 9 октября Борщаговский теризбирком "взял реванш", весьма странно распределив руководящие должности в участковых избиркомах. В результате из 51 руководящего кресла правящая партия "Слуга народа" получила одно место, а самовыдвиженцы остались вовсе без представительства. Зато 10 должностей председателей, заместителей и секретарей избиркомов отошли "Батькивщине", а 11 - "Оппозиционный платформе - За жизнь".

Как утверждают источники издания, именно "Батькивщина" и ОПЗЖ сегодня контролируют Борщаговский теризбирком - якобы представителям других партий просто не сообщают о принятых решениях и вообще всячески игнорируют. "Возглавляет ТИК Руслан Залялов от "Батькивщины", его заместитель - представитель партии "Солидарность женщин Украины" Наталья Ковгар, секретарь комиссии - Алла Терновская, представляющая ОПЗЖ. Причем ходят слухи, что якобы именно Терновская, переехавшая на Киевщину из Луганска в 2014 -м, определяет позицию теризбиркома, а Залялов и Ковгар просто придерживаются этой позиции", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что после того, как места членов комиссий распределили в основном между "Батькивщиной" и ОПЗЖ, в самом теризбиркоме объяснили это "личным видением" Натальи Ковгар. Мол, руководство ТИК признало оптимальной именно такую ​​конфигурацию.

Официальный куратор Борщаговской ТИК — представитель "Батьківщини" в Бучанской районной территориальной избирательной комиссии Рустам Селимов. Правда, по информации источников, он от кураторства фактически самоустранился и на жалобы из Борщаговки не реагирует. Реальным же куратором называют замглавы Бучанской РТИК Викторию Карнаух, также представляющую партию Тимошенко. Якобы именно Карнаух присутствует на большинстве заседаний Борщаговского теризбиркома и дает "ценные советы" лично Терновской. Таким образом, вырисовывается вертикаль Карнаух — Терновская – Залялов/Ковгар, именно эти люди, по словам источников, принимают ключевые решения по организации избирательного процесса в Борщаговской ОТГ", - говорится в статье.

Автор статьи также предполагает, кто может быть заинтересован в фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ.

Среди тех, кто может быть заинтересован в таком развитии событий, местные жители называют кандидата от "Батькивщины" на выборах главы громады Дмитрия Гусятинского. Он в последнее время развернул активную рекламную кампанию, однако на рейтинге Гусятинского это не отразилось - по данным соцопросов, за него готовы проголосовать 2,4% избирателей. Впрочем, как говорится, главное не как голосуют, а как считают. Злые языки утверждают, что Гусятинский - тот еще манипулятор", - пишет издание.

Напомним, как свидетельствуют результаты социологических опросов, кандидат в главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах лидирует в предвыборном рейтинге в громаде.