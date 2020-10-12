У Сумах припинили продаж квитків на потяги "Укрзалізниці”

Потяги будуть робити в місті лише технічну зупинку

Потяги будуть робити в місті лише технічну зупинку

Фото: Суспільне

У зв’язку із внесення міста Суми до "червоної" зони карантину “Укрзалізниця” припинила продаж квитків зі станції на три потяги.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що продаж квитків недоступний з 12 жовтня на наступні потяги:

№21/22 Харків-Трускавець;

№45/46 Лисичанськ-Ужгород;

779/780 Суми-Київ-Вінниця.

Ці потяги будуть робити в місті технічну зупинку, але посадка пасажирів на них заборонена.

Зміни у розкладі можуть відбутися після рішення виконавчого комітету Сумської міськради, яке має відбутися 12 жовтня”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, до врегулювання ситуації потяг "Вінниця - Київ - Суми" буде курсуватиме до Білопілля.

Нагадаємо, Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони.