У Сумах припинили продаж квитків на потяги "Укрзалізниці”
Потяги будуть робити в місті лише технічну зупинку
Потяги будуть робити в місті лише технічну зупинку
У зв’язку із внесення міста Суми до "червоної" зони карантину “Укрзалізниця” припинила продаж квитків зі станції на три потяги.
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
Відомо, що продаж квитків недоступний з 12 жовтня на наступні потяги:
- №21/22 Харків-Трускавець;
- №45/46 Лисичанськ-Ужгород;
- 779/780 Суми-Київ-Вінниця.
Ці потяги будуть робити в місті технічну зупинку, але посадка пасажирів на них заборонена.
Зміни у розкладі можуть відбутися після рішення виконавчого комітету Сумської міськради, яке має відбутися 12 жовтня”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, до врегулювання ситуації потяг "Вінниця - Київ - Суми" буде курсуватиме до Білопілля.
Нагадаємо, Суми і Канів – червоні, Київ – помаранчевий: в Україні оновили карантинні зони.
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