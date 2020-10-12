В Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци"

Поезда будут делать в городе только техническую остановку

Поезда будут делать в городе только техническую остановку

Фото: Суспільне

В связи с внесенные города Сумы в "красную" зону карантина "Укрзализныця" приостановила продажу билетов со станции на три поезда.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Известно, что продажа билетов недоступна с 12 октября на следующие поезда:

№21/22 Харьков-Трускавец;

№45/46 Лисичанск-Ужгород;

779/780 Сумы-Киев-Винница.

Эти поезда будут делать в городе техническую остановку, но посадка пассажиров на них запрещена.

Изменения в расписании могут произойти после решения исполнительного комитета Сумского горсовета, которое должно состояться 12 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, до урегулирования ситуации поезд "Винница-Киев-Сумы" будет курсировать до Белополья.

Напомним, Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны.