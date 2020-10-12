В Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци"
Поезда будут делать в городе только техническую остановку
Поезда будут делать в городе только техническую остановку
В связи с внесенные города Сумы в "красную" зону карантина "Укрзализныця" приостановила продажу билетов со станции на три поезда.
Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.
Известно, что продажа билетов недоступна с 12 октября на следующие поезда:
- №21/22 Харьков-Трускавец;
- №45/46 Лисичанск-Ужгород;
- 779/780 Сумы-Киев-Винница.
Эти поезда будут делать в городе техническую остановку, но посадка пассажиров на них запрещена.
Изменения в расписании могут произойти после решения исполнительного комитета Сумского горсовета, которое должно состояться 12 октября", - говорится в сообщении.
Кроме того, до урегулирования ситуации поезд "Винница-Киев-Сумы" будет курсировать до Белополья.
Напомним, Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны.
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