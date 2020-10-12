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12 октября 2020, 15:05 7

В Сумах прекратили продажу билетов на поезда "Укрзализныци"

12 октября 2020, 15:05 7
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Поезда будут делать в городе только техническую остановку
Поезда будут делать в городе только техническую остановку
Фото: Суспільне
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В связи с внесенные города Сумы в "красную" зону карантина "Укрзализныця" приостановила продажу билетов со станции на три поезда.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Известно, что продажа билетов недоступна с 12 октября на следующие поезда:

  • №21/22 Харьков-Трускавец;
  • №45/46 Лисичанск-Ужгород;
  • 779/780 Сумы-Киев-Винница.

Эти поезда будут делать в городе техническую остановку, но посадка пассажиров на них запрещена.

Изменения в расписании могут произойти после решения исполнительного комитета Сумского горсовета, которое должно состояться 12 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, до урегулирования ситуации поезд "Винница-Киев-Сумы" будет курсировать до Белополья.

Напомним, Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны.

Укрзализныця Сумы коронавирус карантин красная зона поезд
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