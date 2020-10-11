Стало відомо, які партії найбільше агітували у вересні
У вересні найактивніше проводили повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України партії “Слуга народу”, “За майбутнє”, “Європейська солідарність”, ВО “Батьківщина” і “Наш край”.
Про це у Facebook повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.
П’ять політичних партій є лідерами за масштабом агітаційної активності в регіонах. А саме "Слуга народу”, "За майбутнє", "Європейська солідарність”, ВО "Батьківщина” і "Наш край” у вересні проводили повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України”, - йдеться в повідомленні.
Також активісти зазначили, що партії ОПЗЖ, "Пропозиція” і "Перемога Пальчевського” представлені агітаційними заходами в більшості областей України.
Інші політичні сили проводять активну передвиборчу роботу в багатьох регіонах України, однак не в загальнонаціональному вимірі.
За оцінками спостерігачів, у перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів, попри те що офіційна їх реєстрація розпочалась тільки 12 вересня.
Нагадаємо, місцеві вибори 2020: на Прикарпатті передумали балотуватись 25 кандидатів.