10:23  11 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли
11:54  11 жовтня
ЦВК зареєструвала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука
17:51  11 жовтня
В зоні ООС бойовики тричі обстріляли українських військових
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2020, 16:36 5

Стало відомо, які партії найбільше агітували у вересні

11 жовтня 2020, 16:36 5
Читайте также на русском языке
У перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність
У перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У вересні найактивніше проводили повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України партії “Слуга народу”, “За майбутнє”, “Європейська солідарність”, ВО “Батьківщина” і “Наш край”.

Про це у Facebook повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

П’ять політичних партій є лідерами за масштабом агітаційної активності в регіонах. А саме "Слуга народу”, "За майбутнє", "Європейська солідарність”, ВО "Батьківщина” і "Наш край” у вересні проводили повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України”, - йдеться в повідомленні.

Також активісти зазначили, що партії ОПЗЖ, "Пропозиція” і "Перемога Пальчевського” представлені агітаційними заходами в більшості областей України.

Інші політичні сили проводять активну передвиборчу роботу в багатьох регіонах України, однак не в загальнонаціональному вимірі.

За оцінками спостерігачів, у перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів, попри те що офіційна їх реєстрація розпочалась тільки 12 вересня.

Нагадаємо, місцеві вибори 2020: на Прикарпатті передумали балотуватись 25 кандидатів.

партїї Слуга народа Місцеві вибори агітація ОПОРА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
За добу поліція відкрила 13 справ через порушення на місцевих виборах
11 жовтня 2020, 13:00
На Донбасі відбудуться вибори в районні ради - ЦВК
11 жовтня 2020, 11:02
Місцеві вибори 2020: На Прикарпатті передумали балотуватись 25 кандидатів
10 жовтня 2020, 16:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Всі блоги »