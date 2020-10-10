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10 жовтня 2020, 16:31 13

Місцеві вибори 2020: На Прикарпатті передумали балотуватись 25 кандидатів

10 жовтня 2020, 16:31 13
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Вибори в Україні відбудуться 25 жовтня
Вибори в Україні відбудуться 25 жовтня
Фото: flickr
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На Прикарпатті 25 кандидатів відмовилися балотуватися до обласної, районних та міських рад. Свою кандидатуру також зняв один претендент на посаду міського голови. Вони зробили це у встановлені строки.

Про це повідомляє ОПОРА, інформує RegioNews.

Зокрема, в Івано-Франківську обласну раду відмовилися балотуватися два кандидати, в районну та міську - по одному.

У Калуську районну раду не балотуватимуться п'ять кандидатів, у міську - два.

У Надвірнянську районну раду відмовилися балотуватися двоє кандидатів, у міську - один.

Від боротьби за місця у Коломийській районній раді відмовилися три претенденти, ще два передумали йти до міської ради.

На Косівщині відмовилися балотуватися по два кандидати у районну та міську ради. Також у Косові зняв свою кандидатуру на посаду мера самовисуванець Роман Сверид.

У Верховинську райраду не йтимуть два кандидати.

Відповідно до частини першої статті 231 Виборчого кодексу до 6 жовтня включно територіальні виборчі комісії приймають рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії.

Нагадаємо, на Харківщині спалили іномарку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу".

вибори Україна Прикарпаття Місцеві вибори Кандидат
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