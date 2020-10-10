Місцеві вибори 2020: На Прикарпатті передумали балотуватись 25 кандидатів

Вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Фото: flickr

На Прикарпатті 25 кандидатів відмовилися балотуватися до обласної, районних та міських рад. Свою кандидатуру також зняв один претендент на посаду міського голови. Вони зробили це у встановлені строки.

Про це повідомляє ОПОРА, інформує RegioNews.

Зокрема, в Івано-Франківську обласну раду відмовилися балотуватися два кандидати, в районну та міську - по одному.

У Калуську районну раду не балотуватимуться п'ять кандидатів, у міську - два.

У Надвірнянську районну раду відмовилися балотуватися двоє кандидатів, у міську - один.

Від боротьби за місця у Коломийській районній раді відмовилися три претенденти, ще два передумали йти до міської ради.

На Косівщині відмовилися балотуватися по два кандидати у районну та міську ради. Також у Косові зняв свою кандидатуру на посаду мера самовисуванець Роман Сверид.

У Верховинську райраду не йтимуть два кандидати.

Відповідно до частини першої статті 231 Виборчого кодексу до 6 жовтня включно територіальні виборчі комісії приймають рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії.

Нагадаємо, на Харківщині спалили іномарку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу".