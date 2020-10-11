Стало известно, какие партии больше всех агитировали в сентябре

В первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность

В первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность

Фото: flickr

В сентябре наиболее активно проводили полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины партии "Слуга народа", "За будущее", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Наш край".

Об этом в Facebook сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Пять политических партий являются лидерами по масштабу агитационной активности в регионах. А именно "Слуга народа", "За будущее", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Наш край" в сентябре проводили полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины", - говорится в сообщении.

Также активисты отметили, что партии ОПЗЖ, "Пропозиція" и "Победа Пальчевского" представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей Украины.

Другие политические силы проводят активную предвыборную работу во многих регионах Украины, однако не в общенациональном измерении.

По оценкам наблюдателей, в первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов, несмотря на то, что официальная их регистрация началась только 12 сентября.

Напомним, местные выборы 2020: на Прикарпатье передумали баллотироваться 25 кандидатов.