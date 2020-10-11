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11 октября 2020, 16:36 5

Стало известно, какие партии больше всех агитировали в сентябре

11 октября 2020, 16:36 5
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В первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность
В первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность
Фото: flickr
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В сентябре наиболее активно проводили полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины партии "Слуга народа", "За будущее", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Наш край".

Об этом в Facebook сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Пять политических партий являются лидерами по масштабу агитационной активности в регионах. А именно "Слуга народа", "За будущее", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Наш край" в сентябре проводили полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины", - говорится в сообщении.

Также активисты отметили, что партии ОПЗЖ, "Пропозиція" и "Победа Пальчевского" представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей Украины.

Другие политические силы проводят активную предвыборную работу во многих регионах Украины, однако не в общенациональном измерении.

По оценкам наблюдателей, в первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов, несмотря на то, что официальная их регистрация началась только 12 сентября.

Напомним, местные выборы 2020: на Прикарпатье передумали баллотироваться 25 кандидатов.

партии Слуга народа Местные выборы агитация ОПОРА
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