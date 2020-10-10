Місцеві вибори: Уряд визначив критерії доступності дільниць для осіб з інвалідністю

Вибори в Україні призначені на 25 жовтня

Вибори в Україні призначені на 25 жовтня

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Кабінет міністрів затвердив критерії доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень для виборчих дільниць. КМУ підтримав відповідний проєкт постанови.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій, передає RegioNews.

"Ці критерії дозволять забезпечити доступність і інклюзивність виборчого процесу, отже, сприятимуть дотриманню виборчих прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - зазначено в повідомленні.

Постанова передбачає облаштування не далі 50 метрів від виборчої дільниці безкоштовних паркомісць, встановлення пандусів або підйомних пристроїв, обладнання шляхів руху до будівлі і приміщень виборчих дільниць засобами орієнтування та інформаційної підтримки.

Відповідно до критеріїв, пішохідні доріжки, тротуари і пандуси повинні бути рівними і без бордюрів, які можуть перешкоджати пересуванню на кріслах колісних або на милицях.

Також, згідно з документом, дверні прорізи приміщень повинні бути без порогів і перепадів висоти підлоги, ширина дверних прорізів і відкритих отворів в стіні, а також виходів з приміщень виборчих дільниць на сходову клітку повинна становити не менше 90 см.

Якщо ж приміщення неможливо повністю пристосувати для маломобільних груп населення, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні забезпечити безперешкодний доступ до таких приміщень.

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